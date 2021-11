Nationale 1. Dix jours pour soigner les blessures et finir la saison régulière en beauté

Dans le championnat disputé par le Caen Basket Calvados, cinq strapontins offrent de participer à la poule haute qui démarrera prochainement. Dans cette poule, le premier sera promu directement en Pro B mais tous ses participants hériteront de "bonnes" places dans le tableau de play-offs final. Le CBC va justement terminer à cette cinquième place après deux succès au Havre et à domicile contre Vanves. "Ça s'est passé comme on avait envie, un bon match où on a su se montrer sérieux, résumait l'entraîneur Fabrice Courcier, on voulait rester sur cette dynamique, c'est fait". Dans dix jours, il sera temps de boucler la phase régulière par un déplacement à Tarbes. À gagner au moins pour rester dans ce qui semble être redevenu, un cycle positif.