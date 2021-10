Les albums les plus attendus à la rentrée

- 03/09 : C2C, Lou Doillon, Kenza Farah...

Lou Doillon, la demi-sœur de Charlotte Gainsbourg dévoilera "Places". Côté rock, le nouveau disque du groupe The Vaccines "Come of Age". Kenza Farah proposera également son nouveau son "4 Love".

Eiffel – "Foule monstre", TLF – "Ovni" et Khaled – "C'est la vie".

- 10/09 : Marc Lavoine, Nelly Furtado, Bob Dylan...

Dans la catégorie variété française, après "Volume 10", Marc Lavoine s'illustrera avec "Je descends du singe".

The XX : "Coexist" est très attendu (notre photo). Dans un tout autre registre, Colonel Reyel, à l'origine de "Celui" proposera aussi sa galette de rentrée.

A l'internationnal, Nelly Furtado apparaitra dans "The Spirit Indestructible"et Bob Dylan dans "Tempest".

David Guetta - "Nothing but the Beat 2.0", Pet Shop Boys – "Elysium" et une réédition de l'album d'Izia.

- 17/09 : Jenifer, Michael Jackson, Pink, Mika...

Jenifer nous proposera "L'amour et moi" dont elle fait la promotion depuis plusieurs semaine avec le morceau "Sur le fil". Mika prendra la température avec "The Origin of Love"

"Bad 25th Anniversary" de Michael Jackson devrait faire des ravages chez les fans.

Vous découvrirez le nouveau disque de Pink - "The Truth About Love" avec des featuring de qualité aux côté du rappeur Eminem ou encore Lily Allen.

Une pointe de rock avec les Killers et leur nouvel opus "Battle Born".



Saez fera son retour avec un lot de 3 albums - "Messina"

Carly Rae Jepsen enverra "Kiss" chez les disquaires après l'immense succès de "Call Me Maybe".

1 CD live signé Bénabar "Bien l'bonsoir msieurs-dames"

Wiz Khalifa "Onifc", Oxmo Puccino "Roi sans carrosse" et Arno "Future Vintage" seront aussi à mettre dans la liste de fournitures.

Enfin, la compilation "Cruel Summer" regroupant les artistes du label G.O.O.D Music (Kanye West) devrait également paraître le 17.

- 24/09 : Green Day, BB Brunes, No Doubt...

Des nouveautés en pagaille, sans perdre en qualité, Green Day annonce la sortie du premier volet de sa trilogie "¡Uno!, ¡Dos!, and ¡Tré!", et emboitera le pas avec la sortie d'un intégrale de ses albums depuis 1990.

Les plus nicotinés de la scène française proposeront un troisième album intitulé "Long courrier", qui marque une rupture dans la carrière des BB Brunes.

Les accolites de Gwen Stefani, No Doubt annonce "Push And Shove", ils viennent d'ailleurs de publier un nouvel extrait de l'album éponyme.

le 24 septembre c'est aussi le retour de Garou avec "Rhythm & Blues" et Dany Brillant tentera de séduire au rythme de l'album best-of "Viens à Saint-Germain"

Si l'on regarde un peu plus loin...

1 mois avant la toussaint, Muse va déchainer les groupies avec "The 2nd Law" dont le single "Madness" est à l'écoute. Les ogres de Barback dévoileront "La fabrique à chansons".

Le 1er octobre, Alizée publiera son cinquième album. Puis dans le courant du mois on attend Francis Cabrel, "Vise le ciel", "#willpower" de will.i.am ou encore Raphaël avec "Super Welter".

Enfin vous pourrez mettre Benjamin Biolay - "Vengeance", Cali et Johnny Hallyday sur la liste de vos cadeaux de noël, les albums débarquent au mois de novembre.