Rouen. Le cirque Arlette Gruss est de retour à Rouen : en piste les artistes !

C'est en 2006 que Gilbert Gruss devient metteur en scène, directeur et programmateur du cirque à la suite d'Arlette, sa mère. Chaque année, le cirque se réinvente pour offrir à son public un spectacle toujours plus enchanteur, dont Gilbert nous parle.

Est-ce toujours une histoire de famille ?

"Bien sûr ! Mon papa Georges Kobann est le directeur technique du cirque, je suis en charge de l'organisation, mais sur la piste on retrouve mon épouse Linda et ma fille Laura, toutes deux écuyères, mais aussi mon fils Kévin et sa femme pour un numéro d'acrobatie aérien ainsi que nos plus jeunes enfants Éros 14 ans et sa sœur Alexis 9 ans qui ont très tôt montré des dispositions. Tout le monde est impliqué dans ce spectacle qui réuni 140 artistes de 14 nationalités différentes. Nous avons à cœur de préserver cet esprit de famille. Nous sommes pour la plupart polyglotte - je parle cinq langues et mes plus jeunes enfants en parlent déjà trois. Nous travaillons tous ensemble dans le partage et la joie en privilégiant l'échange et la convivialité. Le cirque reste une grande famille !"

Lorsque le cirque n'est pas en tournée où résidez-vous ?

"Nous avons un pied à terre près du Mans à La Fontaine-Saint-Martin où 55 hectares sont consacrés à nos animaux lorsqu'ils sont en repos ou à la retraite. La tournée s'organise de septembre à mai chaque année, une période durant laquelle nous visitons une vingtaine de villes en France pour de très nombreuses représentations. Alors nous sommes principalement nomades !"

Comment sélectionnez-vous les numéros ?

"Le cirque Arlette Gruss jouit maintenant d'une telle réputation que nous recevons une soixantaine de candidatures par mois désormais. Le spectacle se prépare un an en amont. Je sélectionne des artistes du monde entier, qui ne se sont pas produits en France depuis au moins cinq ans pour m'assurer d'une totale exclusivité. Je mets l'accent sur l'esthétique des numéros, la maîtrise des techniques et l'originalité des disciplines présentées. Les numéros doivent aussi pouvoir s'enchaîner avec fluidité pour constituer un spectacle homogène de 2h15. Après nos représentations, nous incitons notre public à donner leur avis. Cela nous permet d'adapter notre spectacle à leur désir. On retrouvera donc cette année le globe des motards, notre clown Matute mais aussi un numéro de magie, une discipline qui ne faisait pas partie du précédent spectacle. Nous misons surtout sur l'inédit, le spectaculaire et l'insolite avec un numéro de ragondins dressés et du pôle acrobatique."

Quelle importance accordez-vous à la mise en scène ?

"Le cirque Arlette Gruss se distingue car chaque spectacle donne lieu à une création de costumes et à une création musicale. La musique conçue sur mesure est entièrement interprétée en live ce qui contribue à transporter les spectateurs dans cet univers magique qu'est le cirque !"

Pratique. Du 20 février au 1er mars, esplanade St Gervais à Rouen. De 10 à 39,50€. cirque-gruss.com