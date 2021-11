Caen. Un dîner dans le noir à la Table des Matières

"Les vendredis 21 février et 6 mars, nos clients dégusteront un menu complet les yeux bandés !", explique Benoit Guillaumin, le patron de la Table des Matières, qui se trouve au niveau de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. "Les clients sont d'abord stressés et désorientés mais très vite le charme opère et la curiosité prend le dessus ! Les yeux bandés, les sens sont accentués !" À la fin du repas, les clients découvriront les détails de ce menu mystère à 25 euros. Réservation recommandée pour cette expérience inédite !