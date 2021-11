Caen. Tempête Dennis : la région encore en vigilance aux vents et inondations

La tempête Dennis va encore faire parler d'elle ce dimanche 16 février. La Normandie est encore placée en vigilance jaune aux vents violents et pluie-inondations notamment sur le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime. Des rafales pouvant atteindre jusqu'à 110 km/h sur le littoral calvadosien sont attendues entre 14h et 18h.