Le Theil. Le cidre du Perche devrait avoir son Appellation d'origine contrôlée

C'est dans les cartons depuis plus de dix ans. Le cidre du Perche va bientôt obtenir son Appellation d'origine protégée (AOP). Une première étape a été franchie la semaine dernière puisque le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a donné son feu vert. Au total, sept producteurs (et bientôt un huitième) sont concernés dans le Perche. Pour Dominique Plessis, producteur récoltant à la cidrerie traditionnelle du Perche au Theil, cet AOP permettra d'"exister avec un produit d'excellence et de se démarquer par rapport à tout ce que l'on peut trouver dans le monde du cidre".

Délivrée en juin

Sur la même base que le cidre AOP du Pays d'Auge, l'appellation suit un cahier des charges très précis sur les techniques de fabrication, les variétés de pommes utilisées, le climat et les sols. L'AOP devrait être délivrée d'ici juin, selon les professionnels de la filière cidricole. "Il ne manque plus que l'accord au niveau européen", complète Maud Rothmann, déléguée territoriale adjointe de l'INAO.