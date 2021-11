Agglo de Rouen. Les Restos du cœur vont déménager dans un grand dépôt régional sur le plateau est

Ils commençaient à se sentir à l'étroit dans leur dépôt de Saint-Etienne-du-Rouvray. Dans les prochaines semaines, les Restos du cœur de l'agglomération et ses bénévoles vont déménager pour de nouveaux locaux, plus grands et plus fonctionnels, à Mesnil-Raoul, sur le plateau est. En effet, alors que la demande est toujours plus forte chez les bénéficiaires, l'association peinait à stocker les 120 à 130 tonnes de dons issus de sa collecte annuelle. Pire encore : elle devait se priver d'une énorme quantité de produits, que les enseignes pouvaient donner "par camions complets mais que nous ne pouvions pas accueillir faute de place", résume Patrick Dupuis, administrateur délégué des Restos dans l'agglomération.

Un nouveau concept d'entrepôt

inédit en France

À Mesnil-Raoul, l'association va passer de 800 à près de 2 800 m2 de surface de stockage utile. Une opportunité qui va lui permettre de ne refuser aucun de ces dons mais aussi de stocker plus de produits frais, avec l'installation de chambres froides. Avec de tels équipements, les Restos du cœur vont donc inaugurer un nouveau concept : "C'est une première en France ! C'est un entrepôt à vocation régionale. Avec les dons de l'agroalimentaire et des supermarchés, l'objectif est de tripler les dons par rapport à ce que l'on peut actuellement absorber, puis de les redistribuer vers tous les entrepôts départementaux", théorise Patrick Dupuis.

Après des travaux estimés à environ 150 000 € et pris en charge par des subventions et quelques donateurs privés généreux, l'installation est prévue pour la mi-mai 2020. Sur le plan financier aussi, ce déménagement est une aubaine pour l'association. "Sur le loyer, l'entrepôt est plus important mais il va nous coûter un peu moins cher", conclut l'administrateur.