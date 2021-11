Rouen. Football (N1). QRM à l'assaut de Créteil

Après une victoire obtenue la semaine passée face à Laval 2-0, les Rouges et Jaunes tenteront d'enchaîner face à l'équipe de Créteil qui reste sur une défaite à Lyon-Duchère 3-2 lors de la dernière journée et qui pointe à la 10e place du classement.

Mais la tâche ne s'annonce tout de même pas facile pour les joueurs de Manu Da Costa qui sont toujours en difficulté au classement à seulement deux points du premier relégable Concarneau. De plus, les Normands se souviennent sûrement du match aller au stade Robert-Diochon où ils avaient littéralement coulé en s'inclinant sur le score de 3-0. Les joueurs de QRM tenteront donc de repartir de la région parisienne avec les trois points pour s'offrir une dernière ligne droite un peu moins stressante.