Alençon. Municipales : Olivier Toussaint mène une liste apolitique de "novices débordant d'énergie"

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains, Olivier Toussaint mène la liste "Alençon s'unit pour réussir", une liste de novices en politique, dont la fraîcheur fait du bien à entendre.

Cette liste est menée par Olivier Toussaint, pharmacien installé dans le quartier prioritaire de Perseigne : sa liste est celle qui, à Alençon, affiche le plus de diversité. Par ailleurs, sans étiquette politique affichée ou cachée, elle n'est composée que de novices en politique, ce qui en fait sa fraîcheur. "Cette campagne constitue leur premier engagement politique", explique le candidat qui précise : " Ils ne sont pas motivés par une ambition personnelle ou l'espoir d'obtenir un poste, mais par une ambition commune : l'envie de permettre à Alençon de renouer avec l'optimisme, la confiance et l'avenir."

Une union entre la Ville et

la Communauté urbaine

"Nous représentons la seule alternative nouvelle pour la ville, affirme Olivier Toussaint. Les 15 et 22 mars, les électeurs auront un choix à faire entre manigances politiques et projet d'avenir, entre passéisme et nouveauté." Le candidat se dit excédé par "l'Alençon-Bashing" et par le spectacle navrant que livre le personnel politique Alençonnais. "Nous vivons à Alençon, travaillons à Alençon, nos enfants vont à l'école ici, nous fréquentons les commerces et notre projet, nous l'avons construit avec un seul mot d'ordre : répondre à vos attentes", explique la tête de liste. Et d'ajouter : "Pour vendre l'image d'Alençon, le maire doit être le premier ambassadeur de son territoire, nous serons présents sur les salons, auprès des porteurs de projets, auprès des entreprises." Olivier Toussaint prône aussi la création d'une zone de revitalisation de la ville et prévoit "la gratuité des parkings tous les samedis et tous les jours du mois d'août". Plus modéré que beaucoup de ses concurrents, il "ne pense pas que la construction d'un hôpital flambant neuf soit réalisable". En revanche, il prévoit "la réalisation d'une maison intergénérationnelle avec crèche, logements étudiants et foyer pour personnes âgées", mais aussi, comme à Nantes, la création "d'un lieu refuge accessible 24h/24 pour les victimes de violences". Concernant l'organisation du territoire, "les querelles d'ego entre Ville et Communauté urbaine doivent cesser, seul doit compter l'intérêt général". Il plaide "pour l'union entre la Ville et Communauté urbaine, entre Alençon et les communes périphériques. Mais aussi pour la création d'une commune nouvelle avec les communes de la première couronne". Plus anecdotique, mais important pour l'image, il propose "la réalisation d'un jardin éphémère thématique chaque année dans la ville".

