Manche. Tempête et grandes marées : des dégâts sur les communes du littoral

Les assauts des vagues et les grandes marées, avec des coefficients de 108, depuis le lundi 10 février, ont contribué à l'ouverture d'une véritable brèche près des campings à Gouville-sur-Mer, malgré une recharge en enrochement. L'espace qui accueille les camping-cars a, lui, perdu un tiers de sa surface sur plus d'une cinquantaine de mètres,

La tempête Ciara a également occasionné des dégâts, malgré les dispositifs installée, sur les communes manchoises de Saint-Jean-le-Thomas sur la grande plage, de Saint-Pair-sur-Mer côté parking, de Bréhal au niveau du golf et du camping, de Jullouville, d'Agon-Coutainville à proximité de l'école de voile et de la cabane de la Poulette, et de Blainville-sur-Mer, selon un recensement des services de la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer).

Même si les coefficients vont peu à peu descendre, les autorités et les communes restent sur leurs gardes, un nouveau coup de vent jusqu'à 110 km/h sur les caps du Cotentin étant annoncé pour ce jeudi 13 février.