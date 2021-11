Belbeuf. Hypersensible et intolérante, elle crée des gâteaux "ni gluten, ni lactose"

Pas vraiment emballée par sa carrière dans le génie civil, Pauline Billard est revenue au bercail pour commencer une nouvelle vie. Pour trouver sa voie, elle s'est servie de sa propre expérience : "J'adore les gâteaux, mais c'est très difficile de pouvoir en manger quand on est hypersensible au gluten et intolérante au lactose", confie la jeune femme de 28 ans.

Adieu farine et produits laitiers

Après un retour à l'école pendant six mois, "pour apprendre les bases de la technique et de l'hygiène", elle a créé son laboratoire à Belbeuf. Avec la pâtisserie autrement, elle s'est affranchie de la théorie pour bannir la farine et les produits laitiers de ses préparations. "Je fais beaucoup de tests pour savoir comment remplacer ces produits de base, et forcément ça ne marche pas du premier coup. Ce sont mes parents qui testent", s'amuse la pâtissière.

Le temps de se faire connaître, son emploi du temps est séparé entre la préparation des gâteaux sur commande, du pain sans gluten et l'animation d'ateliers pour apprendre à faire des gourmandises accessibles aux intolérants.