Saint-Léonard. Des enfants champions de Scrabble

S'amuser autour de la langue française. À Saint-Léonard, près de Fécamp, la finale locale du Scrabble scolaire s'est déroulée le mercredi 12 février, à la salle Henri-Lambert. 25 enfants de deux écoles primaires se sont affrontés lors d'une partie de ce célèbre jeu de lettres. Objectif : avoir le plus de points. À 9 ans, Ethan est l'un des plus jeunes candidats lors de cette finale. Actuellement en classe de CE2 à Saint-Léonard, il a bien aimé cette expérience. Il a découvert le Scrabble en octobre dernier, lors d'initiations menées dans son école. Ce qu'il apprécie, c'est le côté ludique de l'activité.

Ethan, 9 ans, l'un des plus jeunes candidats lors de cette finale Impossible de lire le son.

Cette finale a été arbitrée et animée par la présidente du Scrabble Côte d'Albâtre, Marie-Noëlle Groult (les 30 licenciés de ce club se réunissent le mercredi et le vendredi après-midi et une fois par mois en soirée). Sa discipline préférée rassemble beaucoup de choses. Cet outil pédagogique permet de découvrir du vocabulaire et de développer le calcul mental. Tous les finalistes ont été récompensés en recevant une place de cinéma. Et le premier du classement s'est vu remettre le nouveau dictionnaire du Scrabble. Les meilleurs joueurs seront qualifiés pour la finale régionale, qui se tiendra le samedi 21 mars à Octeville-sur-Mer, en même temps que le championnat de Normandie des jeunes licenciés.