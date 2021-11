Saint-Lô. Municipales : François Brière dévoile l'intégralité de sa liste

Candidat à sa propre succession, le maire de Saint-Lô a dévoilé, le mardi 12 février, sa liste pour les prochaines élections municipales. Une liste de 35 noms, renouvelée à près de 60 % par rapport à celle qui avait emporté le scrutin en 2014. Parmi les fidèles, 15 conseillers municipaux, dont tous les adjoints, hormis Géraldine Paing, candidate à Agneaux où elle réside désormais. Sur la photo apparaissent également de nouvelles têtes et parmi elles, on retrouve celle de Ludovic Turpin, tête de liste aux dernières élections municipales en 2014, il avait recueilli 6,64 % des suffrages. Autre transfuge d'une liste adverse en 2014, Djihia Kaced, sur la liste de Christine Le Coz il y a six ans et jusqu'ici conseillère municipale d'opposition.

La liste :

François Brière, 46 ans, maire sortant, Bérengère Provost, 44 ans, conseillère municipale sortante, Valentin Goethals, 31 ans, adjoint sortant, Sarah Adam, 47 ans, Laurent Enguehard, 36 ans, adjoint sortant, Catherine Saucet, 68 ans, adjointe sortante, Ludovic Turpin, 53 ans, Sophie Brillant, 47 ans, conseillère municipale sortante, Gaël Pinchon, 39 ans, adjoint sortant, Anita Aubert, 48 ans, conseillère municipale sortante, Gilles Perrotte, 55 ans, adjoint sortant, Djihia Kaced, 50 ans, conseillère municipale de l'opposition sortante, Thierry Le Blond, 58 ans, adjoint sortant, Sophie Nouet, 53 ans, adjointe sortante, David Deshayes, 28 ans, Marie-Claire Leclerc, 65 ans, conseillère municipale sortante, Christophe Jouin, 50 ans, Fanny Eude-Binet, 36 ans, François Le Port, 43 ans, Magali Belleguic, 49 ans, adjointe sortante, Pascal Le Floch, 57 ans, Évelyne Rabec, 68 ans, Jean-Eudes Lechat, 53 ans, Marie-Laure Osmond, 58 ans, conseillère sortante, Raymond Berlingué, 70 ans, Paula Iatan, 61 ans, conseillère sortante, Patrick Favray, 66 ans, Jacqueline Saint-Lô, 60 ans, Dorian Bihet, 27 ans, Stella Moizo, 56 ans, François Ygouf, 75 ans, Marine Auzel, 40 ans, Tanneguy Faivre, 47 ans, Karine Ciubucciu, 48 ans, Pascal Gabriel, 51 ans, artisan.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Saint-Lô.