Télévision. Le Pari(s) des Enfoirés, bientôt sur TF1

C'est le 6 mars prochain que TF1 diffusera, à partir de 21 h 05, le nouveau spectacle des Enfoirés : Le Pari(s) des Enfoirés. Déjà 30 ans que les Enfoirés proposent un spectacle chaque année au profit des Restos du Cœur.

Le spectacle enregistré courant janvier à l'Accor Hotel Arena sera l'occasion de rendre hommage à la capitale, avec des tableaux évoquant tour à tour Notre-Dame-de-Paris ou les toits de la ville. Entourés des nouvelles recrues Inès Reg, Vitaa et Black M, les habitués Michael Jones, Liane Foly, Nolwenn Leroy, Christophe Willem, Amel Bent, Zazie ou encore Jenifer seront de la partie. Vous entendrez des tubes comme Quand la musique est bonne, Mourir sur scène, Vivre pour le meilleur, sans oublier les tubes plus récents comme La grenade, Tout oublier, Le coach, ainsi que l'hymne 2020, À côté de toi, signé Boulevard des airs et Tibz.

Laurie sera absente cette année et Patrick Bruel s'est blessé pendant le tournage, néanmoins cette édition voit le retour de Véronique Sanson après 20 ans d'absence.

Comme chaque année, le CD et le DVD du spectacle seront mis en vente dès le lendemain et chaque vente permettra de distribuer 17 repas aux Restos. L'année dernière, le live du spectacle Le monde des Enfoirés s'était écoulé à plus de 230 000 exemplaires, soit l'une des meilleures ventes de 2019.

Rendez-vous donc le 6 mars à 21 h 05 sur TF1 !