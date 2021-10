Equipe de France : la liste des 23 de Didier Deschamps

Ces deux matchs comptent pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Dans cette liste, trois absences remarquées, celles de Yann M'Vila et de Hatem Ben Arfa sous le feu des critiques en raison de leur comportement durant le deriner Euro, mais aussi de Philippe Mexès qui n'avait pas été très brillant au début de l'été.

Quant à Jérémy Ménez, suspendu un match, il signe son retour au sein de l'équipe de France et fera partie du voyage en Finlande et au Stade de France les 7 et 11 septembre prochains.

A noter également le retour de Mickaël Landreau en troisième gardien et de Abou Diaby.

La sélection :

Gardiens: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mickaël Landreau

Défenseurs : Gaël Clichy, Patrice Evra, Christophe Jallet, Laurent Koscielny, Adil Rami, Anthony Reveillère, Mamadou Sakho, Mapou Yanga M’Biwa.

Milieux : Yohan Cabaye, Etienne Capoue, Abou Diaby, Maxime Gonalons, Blaise Matuidi, Rio Mavuba, Mathieu Valbuena

Attaquants : Karim Benzema, Olivier Giroud, Bafetimibi Gomis, Jérémy Menez, Franck Ribery

