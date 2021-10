Hors Normandie. Audience record pour la finale de la Coupe du Monde 2018

Le 15 juillet 2018, la France remportait sa deuxième Coupe du Monde au stade Loujniki en Russie face à la Croatie. Les chiffres de l'audience télévisuelle de cette rencontre viennent d'être annoncés par la FIFA.

Plus de 3,5 milliards de personnes ont regardé la compétition et pour cette dernière rencontre, ce sont 1,12 milliards qui se sont massés devant leur télévision, dans les fanzones ou dans les bars à travers le monde.

En France, on estime que 19 millions de téléspectateurs ont suivi l'exploit de Paul Pogba et ses coéquipiers avec un pic à 22 millions pour assister au quatrième but marqué par Kylian MBappé en fin de rencontre.

On a compté, sur l'ensemble de la planète, c'est environ 101 818 181 équipes de 11 joueurs qu'il aurait été possible de composer... Soit environ 50 millions de matchs de football à jouer simultanément. Puisqu'on vous dit que le football rassemble !

Et pour être sûr que vous passiez une bonne journée, on vous remet le titre de Vegedream : Ramenez la Coupe à la maison.