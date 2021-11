Le Havre. La police municipale change de locaux

Les cartons sont prêts à être déballés. La police municipale du Havre (Seine-Maritime) abandonne la rue Jules-Lecesne et ses locaux devenus trop petits et inadaptés pour rejoindre un bâtiment appartenant à la Ville, situé au 75 avenue René-Coty. Accueil du public dans ce nouvel espace, dès le jeudi 13 février. Un espace moderne et spacieux, au sein duquel des travaux de rénovation ont été réalisés durant un an. "On a eu plusieurs autres projets de déménagement. Toutefois, la priorité par la collectivité a été de préserver cette proximité centre-ville avec nos effectifs, de manière à ce que la population puisse se rendre aisément dans nos locaux", explique Laurent Delalande, directeur de la police municipale du Havre.

Laurent Delalande, directeur de la police municipale du Havre

En plus des 115 agents de la police municipale, les 35 agents de la brigade urbaine de prévention et de proximité occuperont ce lieu de 1 500 mètres carrés. Ces locaux disposent d'une salle d'entraînement à l'armement, d'un dojo et d'équipements sportifs, de vestiaires confortables, d'un espace restauration/repos ou encore d'un espace modernisé pour le poste de commandement. Le nouveau bâtiment possède aussi une armurerie permettant d'entreposer les armes à feu. La police municipale du Havre sera dotée de pistolets semi-automatiques dès le lundi 17 février.