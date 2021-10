Le Havre. Pour une plus grande efficacité de la police

Répartir les rôles entre chacun pour une meilleure coordination et une plus grande efficacité des forces de l'ordre. C'est le but de la convention signée, le mardi 17 décembre, entre les polices municipale et nationale du Havre. Elle succède à celle en vigueur depuis 2016.

Qui fait quoi ?

La police municipale assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (ensemble des mesures d'hygiène pour préserver la santé d'une population). La police nationale, de son côté, est chargée du maintien de l'ordre et des enquêtes judiciaires. La nouvelle convention acte les dispositifs suivants :

- En coordination avec les services de la police nationale, la police municipale assure la surveillance des foires, des cérémonies, fêtes et manifestations organisées par la Ville.

- La police municipale peut être amenée, sur sollicitation des autorités de la police nationale, à tenir un point de circulation aux abords du stade Océane lors de matchs de football.

- La police municipale et la police nationale assurent la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et les parcs de stationnement.

- Les forces de sécurité de l'État et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (contrôles de vitesse, matériel de capture d'animaux, prêt exceptionnel de matériel radio, vidéoprotection…)

La police municipale bientôt armée

Depuis le 1er janvier, les policiers municipaux du Havre sont équipés individuellement d'un pistolet semi-automatique, pour l'usage duquel ils ont reçu une formation, d'une bombe lacrymogène et d'un bâton de défense.

La police municipale, qui compte désormais 100 agents, va bientôt changer de locaux. Ceux situés rue Jules-Lecesne sont devenus trop étroits et ne sont plus adaptés pour accueillir les administrés. La police municipale déménagera, avenue René-Coty.