Caen. Municipales: le maire sortant Joël Bruneau dévoile sa liste

Samedi 8 février, le maire sortant de Caen Joël Bruneau a dévoilé les 54 noms qui figureront sur sa liste pour les élections municipales de mars. C'est une liste "qui exprime la diversité de Caen, avec des personnes qui viennent de tous les quartiers, de tous les âges et de différentes sensibilités politiques", indique-t-il. En effet, tous les quartiers sont représentés à travers les colistiers, ainsi que six courants politiques différents : Les Républicains, Nouveau centre, La République en marche, Parti radical, Modem et Union des démocrates et indépendants. 51 % n'adhèrent à aucun parti politique. Pour ce qui est de l'âge, cela s'étend de 27 ans à 71 ans.

Si la liste est renouvelée à près de la moitié (47 %), la majorité des adjoints rempilent, à l'image d'Amandine Francois-Goguillon, actuellement en charge de l'éducation, de la petite enfance, de la famille et de l'égalité des chances, qui se place juste derrière Joël Bruneau, ou Aristide Olivier, en charge des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante en deuxième position. À la 7e place, se trouve Sonia De La Provôte, candidate UDI aux municipales de 2014.

Les 55 co-listiers :