Caen. Le top 5 des destinations de voyage de noces des Normands

Sur une période plutôt plus courte qu'avant, les Normands privilégient aussi de plus en plus des destinations multiples pour leur voyage de noces. Tour d'horizon avec Caroline Delalandre, responsable de l'agence Périer Voyages de Rouen.

1. Seychelles, Polynésie, grands classiques

Le voyage insulaire reste plébiscité par les jeunes mariés qui profitent d'avoir deux ou trois semaines pour parcourir la longue distance qui les sépare de ces destinations paradisiaques. "C'est excessif côté tarifaire donc on ne se l'accorde que pour le voyage de noces."

2. L'association Réunion + Île Maurice

Les destinations multiples ont désormais le vent en poupe. Cette formule fonctionne bien avec, pour la Réunion, "le Piton de fournaise, un tourisme de randonnée et le grand spectacle de la nature". On complète ensuite par un instant plus "cocooning" pendant quelques jours dans un bel établissement de l'Île Maurice.

3. L'ouest américain, façon road-trip

Destination de plus en plus prisée, la côte ouest américaine séduit pour les grands parcs du Nevada, de l'Utah et du Colorado avec, sur la route, Los Angeles, San Francisco et Las Vegas.

4. Costa-Rica, destination nature

C'est LA destination pour le tourisme vert et le tourisme nature qui prend de plus en plus d'ampleur. Les voyageurs y cherchent une découverte d'une riche faune et flore, des volcans et d'un écosystème incroyable, avec 6 % de la biodiversité mondiale.

5. La Namibie, en plein désert

Destination encore confidentielle, la Namibie séduit pour un dépaysement total en plein désert. Là encore, la recherche d'une faune et d'une flore unique, inspire les voyageurs.