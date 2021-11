Caen. Plusieurs initiations au Land'art au Jardin des plantes

Dans le cadre des conseils de jardinage au naturel, la ville de Caen et le Jardin des plantes proposent une animation consacrée au Land'art. Cette activité est une tendance de l'art contemporain qui utilise le cadre et les matériaux de la nature tels que le bois, la terre, les pierres, le sable, l'eau ou encore les rochers. Rendez-vous lundi 17, samedi 22 et mercredi 26 février, de 14 à 15 heures puis de 15 à 16 heures, au Jardin des plantes de Caen. Gratuit, sur réservation au 02 31 30 48 38.