Rouen. Début de la préparation de pré-saison pour les Huskies de Rouen

Alors que les Huskies de Rouen ont déjà commencé les entraînements, leur préparation risque d'être perturbée par le stage de préparation de l'Équipe de France pour les qualifications à la World Baseball Classic.

Pour la saison régulière, l'effectif sera surtout basé sur des jeunes issus des pôles de formation du club : le pôle espoir et l'académie de baseball. "On fait un pari, être cohérent entre les centres de formation et l'équipe. On ne se donne pas d'objectif cette saison, on ne met la pression à personne !" nous confie le président Xavier Rolland.