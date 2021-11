Calvados. L'A13 en partie fermée pour travaux

Les travaux sur l'A13 continuent entre Pont-L'Évêque et Dozulé. Du lundi 10 au vendredi 14 février, des modifications sont à prévoir de 21 heures à 6 heures du matin. La bretelle d'entrée vers Paris du diffuseur n°29 de la Haie Tondue sera fermée dans les nuits du 10 au 11 et du 11 au 12.

L'A13 sera fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de l'A813 vers l'A13 et de l'A13 vers l'A132. Des déviations seront mises en place.