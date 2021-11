Maromme. Un projet de résidence étudiante pour la place de la Demi-Lune

Le paysage va changer du tout au tout pour les habitués de la route de Dieppe. Après plus de 10 ans de bataille juridique et de négociations, la ville de Maromme a enfin obtenu de racheter l'ancien bâtiment de La Cervoise, qui est inoccupé et qui présente des risques. "C'est acté : il faut le raser", résume le maire, David Lamiray.

Pour le remplacer, l'élu a souhaité voir s'implanter une résidence étudiante. "Il n'y en a pas dans la vallée du Cailly alors qu'avec le Teor, on est relié à la fac Pasteur", justifie l'élu métropolitain, qui indique qu'une liaison en bus "vers le campus de Mont-Saint-Aignan est à l'étude". Alors que les travaux pourraient débuter dans un an, 80 logements devraient être disponibles à terme à cette entrée stratégique de la ville.