Cherbourg-en-Cotentin. Municipales : Nicolas Calluaud (UDI) soutient la liste de David Margueritte

Le divorce entamé entre la candidate Sonia Krimi (soutenue par LREM) et Nicolas Calluaud le 27 janvier dernier n'a pas pour autant enterré les ambitions politiques du chef de file UDI de la Manche. Il soutient depuis ce vendredi 7 février le candidat David Margueritte aux élections municipales de Cherbourg-en-Cotentin de mars prochain, sans pour autant vouloir figurer sur sa liste. "Un soutien sans aucun calcul et sans marchandage de postes", a-t-il défendu avant de faire l'éloge de l'actuel vice-président à la Région en charge de la formation et de l'apprentissage : "David Margueritte, que je connais depuis 2007, a toute ma confiance pour défendre les thématiques qui me sont chères, principalement au niveau du patrimoine de notre ville et du Cotentin."

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Cherbourg-en-Cotentin.