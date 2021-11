Le Havre. Le stade Youri Gagarine en pleine rénovation jusqu'en 2025

Grâce au stade Youri-Gagarine situé sur le plateau nord du Havre, de nombreuses associations sportives pourront prendre leur envol, ou tout du moins poursuivre leur développement avec des infrastructures de qualité. Ouvert en 1968, cet équipement sportif, le plus fréquenté de la ville (il accueille 200 000 personnes par an), bénéficie jusqu'en 2025 de nombreux travaux. Montant de l'investissement : 16,5 millions d'euros. À la fin du chantier, sur ce complexe, 10 terrains seront sortis de terre : il sera possible d'y pratiquer le football, le foot américain, le baseball, le softball (proche du baseball), le hockey sur gazon et le rugby. Les bâtiments et la tribune actuelle seront entièrement revus. L'offre de stationnement sera aussi améliorée, tout comme les accès piétons sur le site, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Des nouveautés synonymes de bonheur pour Clément Parmain, entraîneur au club du HAC hockey. D'ici fin 2021, son club pourra s'entraîner et enfin jouer à domicile sur un terrain synthétique, actuellement en travaux. "Cela fait 10 ans qu'on attend ça. Avec ce terrain dédié à la pratique du hockey sur gazon, on pourra accueillir des matchs de haut niveau, notamment lors des 150 ans du club doyen", explique celui qui se bat pour maintenir le nombre de 70-80 licenciés, avant d'envisager de recruter de nouvelles personnes, la saison prochaine. Il y aura un avant et un après dans la vie de ce club. "On va gagner en visibilité grâce à ce complexe. Aujourd'hui, on joue le week-end à l'extérieur. Notre terrain au stade Clatot est trop abîmé pour accueillir des rencontres. Dans ces conditions, les entraînements sont très compliqués. Difficile de développer le club. Avant, on avait un grand tournoi de hockey avec 800 scolaires, qu'on ne peut plus mettre en place. On attend son retour avec la livraison du nouveau terrain."

Un projet paysager et arboré

La Ville du Havre assure avoir intégré la végétation au projet d'aménagement. Ainsi, les peupliers plantés en 1968, proches de leur fin de vie, ne pouvaient pas être conservés pour plusieurs raisons : "les travaux actuels sont réalisés sur un projet d'exploitation pour les 50 prochaines années, ce qui va bien au-delà de la durée de vie prévisionnelle des peupliers en question. Enfin, la pente naturelle actuelle des terrains est incompatible avec l'insertion de terrains homologués par les différentes fédérations sportives. Le projet de restructuration du stade Gagarine prévoit de remplacer progressivement les 300 arbres existants par de nouvelles essences et ainsi permettre d'améliorer et diversifier la qualité du parc arboré du site."