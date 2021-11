Municipales. Frédéric Léveillé à la tête de la liste Agir ensemble pour Argentan

Frédéric Léveillé est à la tête d'une équipe renouvelée à plus de 70 % et rajeunie, les plus jeunes colistières n'ayant que 22 ans. "Nous assumons une étiquette politique de gauche, affirme le candidat, même si la liste est ouverte."

"On est partis d'un document de bilan de mandat, on a bâti le projet pour et avec les Argentanais, en tenant compte de leurs remarques", explique Frédéric Léveillé qui, à la tête de la liste Agir ensemble pour Argentan, propose un programme transversal sur cinq axes : une ville attractive, durable, citoyenne, innovante et éducatrice. Avec, par exemple, pour faciliter la formation : un nouvel amphithéâtre numérique. Le candidat annonce la création d'une plate-forme d'insertion, d'une ressourcerie, mais aussi sa volonté d'inscrire Argentan dans le dispositif zéro chômage de longue durée. "La cité encore très industrielle il y a une quinzaine d'années est, comme beaucoup de villes moyennes, devenue tertiaire", constate Frédéric Léveillé, qui veut faire évoluer l'image d'Argentan, "grâce à la gastronomie et à un festival du film gastronomique".

