Caen. Une nuit à la belle étoile dans une bulle

Qui n'a pas le souvenir d'une nuit à la belle étoile, à chercher les constellations dans le ciel et à se raconter des histoires ? Il fallait cependant surmonter la fraîcheur de la nuit et la peur de certains bruits nocturnes. Pour revivre cette expérience en étant au chaud et protégé, il suffit de se rendre… dans une bulle ! C'est l'idée qu'a eu Emmanuel Liegard il y a maintenant 10 ans de cela : "J'ai été formé dans le domaine de l'hébergement, donc j'ai toujours eu envie de me lancer là-dedans. Mais je ne voulais pas ouvrir un hôtel, c'était trop classique." Il avait envie d'offrir une nuit insolite à ses hôtes. "Je voulais un habitat où l'on puisse faire quelque chose. Avec la bulle, on peut admirer les étoiles et la nature."

Après la réflexion, cet ancien maraîcher s'est lancé, en 2016. Sur la commune de Bonnemaison, située à une vingtaine de minutes de Caen, trois bulles, "qui seront rejointes par deux supplémentaires début mars", attendent les curieux. Entièrement conçues avec des matériaux recyclables, ces bulles disposent de tout le confort d'une vraie chambre d'hôtel : douche, lavabo, toilettes sèches, lit, table, télévision, électricité, chauffage, dans une surface de 30 m2.

Jacuzzi et petit déjeuner

Vue sur les étoiles depuis la bulle, mais pas seulement : des jacuzzis, privatifs à partir du 1er mars, sont à disposition sur les terrasses. Après la nuit, un petit-déjeuner "fait maison" est servi, le tout pour un prix moyen de 165 euros la nuit.

Si l'envie vous prend de passer une nuit insolite dans cette bulle, il faudra vous y prendre à l'avance : "pour passer une nuit lors d'un week-end, il faut réserver au moins cinq mois à l'avance."



Pratique. labulleetoilee.fr. Tél: 06 22 60 28 00. Mail: liegard.emmanuel@hotmail.fr