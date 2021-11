Ça bouge en ville. Les dernières ouvertures dans l'agglomération

La cave d'Épicure

au service du goût

Une large sélection de vins et des saveurs sucrées et salées.

Rendez-vous au 156 rue Saint-Julien sur la rive gauche de Rouen.

Sébastien Tailleux n'a pas son pareil pour présenter ses vins de cépage, ses vins d'assemblage (mélange de deux cépages) ou ses vins de propriété. En caviste exigeant il ne connaît que le vigneron. Celui-là, à la différence du viticulteur, taille et vendange sa vigne mais aussi entonne et vinifie le moût lui-même, en maîtrise absolue du processus de fermentation. Avec comme résultat des vins retenus pour leur élégance, leur saveur fruitée. 70 % des références bénéficient du label bio. Les vins sont présentés par régions avec trois niveaux de prix, les moins chers résultants d'une sélection sévère afin de séduire le palais du débutant dans le plaisir de la dégustation. Les vins les plus nobles reposent eux dans un caveau climatisé avec vue sur la rue et sur l'ensemble de la boutique.

Les vins de Loire, les plus proches de la Normandie, se taillent une place particulière dans la boutique. Sébastien connaît particulièrement ce vignoble en pleine mutation. Ici les jeunes vignerons sélectionnés garantissent un vin à la recherche d'un équilibre parfait entre l'intervention nécessaire de la chimie pour garantir le goût et la liberté du vin de se travailler seul.

Sébastien Tailleux dans la cave d'Épicure. - Joël Dupressoir

La seconde moitié du magasin offre, par petites touches, une gamme complète des saveurs sucrées et salées. De la confiture du pays de Caux pure fruit, de la fromagerie de belle facture, de la charcuterie garantie sans apport de sels nitriques et d'OGM.