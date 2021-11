Perche Elite Tour à Rouen. Yann Quedeville : "Chez les hommes, c'est le plus beau plateau qu'on n'ait jamais eu" 

Cette compétition en intérieur a pour objectif de faire découvrir le saut à la perche au grand public. Un concours oppose également de nombreux perchistes professionnels. Yann Quedeville, le coordinateur de l'événement, a répondu à nos questions.

Comment va se dérouler cette journée du Perche Elite Tour ?

"Il faut savoir que le Perche Elite Tour est un circuit. Il y en a six en France. Il y en a déjà eu trois organisés et donc nous (Rouen), nous sommes la quatrième étape. La finale aura lieu à Clermont-Ferrand au mois de février. Sur toute la journée, il y a des compétitions de différents niveaux. Le matin, c'est plutôt des jeunes, le midi le niveau régional, en début d'après-midi, il y a ce qu'on appelle le concours élite B qui regroupe les meilleurs athlètes français et quelques étrangers de très bon niveau et puis donc le soir à 19h45, il y a le concours Elite. On met également en place des actions en amont avec les écoles de la ville de Rouen. Les enfants ont fait tout un cycle de saut à la perche et le vendredi, ils rencontreront des champions qui seront présents au Kindarena, Marion Lotout et Valentin Lavillenie. Il y aura environ 180 athlètes qui vont concourir sur toute la journée et on attend près de 4 500 personnes à cet événement."

Qu'est-ce qu'apporte ce genre de meeting à la ville de Rouen ?

"Ça apporte beaucoup de visibilité au territoire, on est un des seuls événements qui est retransmis en direct à la télévision. On a un direct avec RMC Sport, on a également des réseaux sociaux qui sont hyper productifs parce que les athlètes sont très enclins à relayer ce qu'ils font donc ça apporte une visibilité importante à la ville. L'événement est organisé par le Stade Sotevillais 76, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, ensuite la Région, le Département et la Ville de Rouen."

C'est la 8e édition du Perche Elite Tour de Rouen, quelles sont les évolutions ?

"Il y a eu de l'évolution au niveau de l'animation, elle est beaucoup plus importante, il a de nouvelles choses chaque année. Après, le concept reste le même avec ces deux concours Elite qui animent la soirée avec les meilleurs sauteurs du monde. Il y a quand même un plateau exceptionnel cette année avec les deux derniers champions olympiques, plus le double champion du monde. Chez les hommes, c'est le plus beau plateau qu'on n'ait jamais eu."

Comment faites-vous pour attirer les grands noms de la perche ?

"Le Stade Sottevillais organise le meeting depuis de nombreuses années donc on connaît beaucoup de managers à l'international. Le meeting est devenu, aujourd'hui, une compétition de perche, essentielle pour beaucoup de perchistes dans le monde puisque tous les ans il y a des grandes performances. Depuis les trois ou quatre dernières années, la meilleure performance mondiale du moment est battue à Rouen. L'an dernier, c'était Sam Kendricks. L'année d'avant, c'était Renaud Lavillenie et Thiago Braz qui avaient battu ensemble la meilleure performance mondiale. Ils savent que de toute façon, il va y avoir de la confrontation. Ensuite, il y a d'excellentes conditions, avec un public qui pousse les athlètes et qui leur donne beaucoup d'envie et d'enthousiasme donc c'est hyper motivant pour eux."