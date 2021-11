Cherbourg-en-Cotentin. Olympiades : ils s'entraînent depuis trois mois

564 candidats normands dans 51 branches différentes participent aux 46es sélections régionales des Olympiades des métiers, qui débutent le jeudi 6 février à Rouen. Ils ont été les seuls à candidater en soudure : depuis décembre, ces anciens élèves du lycée professionnel Edmond-Doucet à Cherbourg s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. "On apprend à être plus soigneux et minutieux sur des tâches différentes que celles que nous exerçons à Naval group", a expliqué Léo Demazeau, 18 ans qui a décroché un poste en CDI après un an d'alternance. Déborah Corrette travaille aussi à Naval Group, elle a décidé de candidater aux Olympiades pour se prouver qu'elle pouvait y arriver. Un entraînement intensif, qui n'a pas été de tout repos. "Deux à trois semaines d'entraînement par mois… Parfois la fatigue prenait le dessus, surtout avec la chaleur", a-t-elle confié. La dernière épreuve avait lieu ce mercredi matin au lycée Edmond-Doucet à Cherbourg, sous l'œil d'un juré lui-même soudeur au chantier naval. "Les épreuves consistent à réaliser un certain nombre de pièces que l'on peut retrouver dans l'industrie française", a expliqué Pascal Laniepce.

Et c'est Déborah qui représentera la Normandie aux finales nationales, du 8 au 10 octobre à Lyon. D'ici là, un nouvel entraînement intensif va l' attendre.