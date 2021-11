Alençon. Municipales : pas de liste la France insoumise/Gilets jaunes

Il y aura une liste de moins qu'annoncé à Alençon pour les élections municipales des dimanches 15 et 22 mars prochains.

Le projet "populaire et citoyen", mené entre autres par la France insoumise et les Gilets jaunes a annoncé ce mercredi 5 février qu'il jetait l'éponge, "faute de suffisamment de temps pour établir un programme avec les habitants", explique le communiqué envoyé par les porteurs de ce projet avorté. Il avait été lancé en septembre 2019 par un groupe de citoyens, de Gilets jaunes, de militants politiques, écologistes et associatifs. Il a manqué de temps, mais aussi, explique-t-il, "d'un nombre suffisant de candidats" (il faut 35 candidats à Alençon).

"Une partie des membres de ce groupe va poursuivre la démarche dans l'objectif de peser sur les choix municipaux pour les six ans à venir avec exigence et volontarisme, sous la forme d'un collectif citoyen", précise le communiqué. "Nous souhaitons fédérer les habitants à participer à une démocratie permanente et autonome, sans se satisfaire, une fois de plus, d'un bulletin de vote quel qu'il soit."