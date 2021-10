Caen. Basket (N1M) : Caen cède de nouveau dans le final contre Boulogne-sur-Mer

Sur courant alternatif depuis la reprise de janvier, les joueurs de Fabrice Courcier avaient besoin de gagner ce mardi 4 février face à Boulogne-sur-Mer, pour se replacer face à un adversaire direct de la deuxième phase. Mais les Cébécistes ont finalement craqué dans les dix dernières minutes, pour perdre avec un lourd écart (14 points), au vu de la physionomie du match.

Le match

Dans ce match à fort enjeu, les deux équipes ont mis énormément d'engagement dès le début du match, même si le score a eu un peu de mal à monter au début, et ensuite avec chaque équipe a vécu un temps fort (19-19, 10').

Dans le deuxième quart, les Cébécistes ont réussi à prendre les devants (28-22, 15'), avant que les débats ne s'équilibrent progressivement. Les joueurs de Fabrice Courcier ont alors pu rejoindre les vestiaires avec 6 points d'avance (37-31, 20').

Dix dernières minutes fatales qui coûtent très cher

A la reprise, les deux équipes ont plus été en réussite, et ce malgré la nouvelle blessure à la cuisse de Brice Pierard, contraint de quitter ses partenaires à la 23ème minute (49-43, 25'). Par la suite, ces débats sont restés équilibrés, les deux équipes se rendant coup pour coup (60-55, 30').

Mais petit à petit, il a été possible de voir que les Boulonnais ont usé les Normands. Ils ont réussi à revenir progressivement au score pour passer devant à 6 minutes de la fin (64-65, 34'). Et par la suite, les Caennais ont paru dans l'incapacité de revenir au score dès lors que les visiteurs eurent fait le trou, notamment à cause du temps fort de Dumortier, qui a infligé 12 points dans les 4 dernières minutes du match, ne laissant aucune chance aux Calvadosiens de gagner (70-84, 40').

Les réactions

Réaction de Fabrice Courcier après la défaite Caennaise contre Boulogne Impossible de lire le son.

Réaction d'Aurélien Rigaux après CBC-SOM Boulogne Impossible de lire le son.

La fiche technique

Caen - Boulogne-sur-Mer : 70-84 (19-19, 18-12, 23-24, 10-29). 2500 spectateurs.

Caen : Départ : Pierard 10, Thibedore 22, Noel 3, Yangue 2, Rigaux 15. Banc : Pfister 2, Pope 6, Ingueza-Moussinga, Bangura 4, Balayera 6. Entr. : Fabrice Courcier.

Boulogne-sur-Mer : Départ : Akono 7, Dumortier 22, Jean-Baptiste-Adolphe 13, Temgoua 2, Njiba 8. Banc : Huger, Gosselin 15, Diame 11, Robin 6. Non entré en jeu : Nsumbu Bidi. Entr. : Thibault Wolicki

Prochain rendez-vous

Les Cébécistes se déplaceront aux Docks Océane pour le derby face au Havre (Seine-Maritime) le vendredi 7 février à 20h dans le cadre de la 24ème journée de N1.