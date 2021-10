Louvigny. Une nouvelle salle de spectacle va voir le jour

Une nouvelle salle de spectacle à deux pas de Caen, c'est le projet de Patrice Godfroy, à la tête d'Art scénique et gérant de City live, qui produit des artistes depuis de nombreuses années. "Il manque une salle comme celle-ci à Caen. Celles qui existent déjà ont leur programmation comme le théâtre de Caen et certains artistes sont réticents à l'idée de faire un Zénith." Pas de construction pour ce lieu, mais une réhabilitation du club de sport Prairie Squash installé depuis plus de 10 ans à Louvigny et dont Patrice Godfroy est également propriétaire. "Le bâtiment restera tel quel, seule la partie où il y aura la scène et les gradins sera rehaussée. Le restaurant restera ici, tout comme nos bureaux." Le financement pour ce projet est intégralement privé. La capacité devrait atteindre "800 à 1 000 places", loin des 5 000 du Zénith, mais le but est là : "certains artistes ne font pas assez d'entrées pour le Zénith, donc on ne peut pas les faire venir. Avec cette salle, ce sera désormais possible et ce sera même une sorte de tremplin pour eux vers le Zénith." Pas question de marcher sur les plates-bandes du cargo ou du BBC : "Ce sera surtout du théâtre, du one man show ou même des conférences, mais très peu de musique." Il n'y aura pas de meeting politique ou religieux : "Je veux que cette salle reste un lieu de divertissement."

La salle Brassens

Patrice Godfroy produira ses spectacles mais louera également le lieu pour d'autres. Le choix du nom de la salle donnera lieu à un jeu-concours, même si Patrice Godfroy l'avoue, "je voulais l'appeler 'salle Brassens'".

Un hommage à ce lieu mythique de la vie culturelle caennaise qui avait fermé en 1994. D'ailleurs, cette nouvelle salle, c'est un peu une manière pour que "l'esprit de la salle Brassens revienne". L'ouverture est prévue à l'horizon 2022.