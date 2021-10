Manche. Le festival Papillons de nuit dévoile quatre nouveaux artistes

Le festival des Papillons de nuit, qui se déroulera les 29, 30 et 31 mai, vient de dévoiler quatre nouveaux noms qui se produiront sur la scène de Saint-Laurent-de-Cuves.

The Avener, l'une des nouvelles stars mondiales de l'électro. Il était, il y a quelques jours, le vendredi 31 janvier, sur la scène du Tendance Live à Alençon (Orne). De son côté, Rag'n'Bone Man, voix grave et puissante, mêlera soul, blues et hip-hop.

Christophe Maé vient de sortir un nouvel album, La vie d'artiste. Sa tournée, qui propose un show ambitieux et généreux, fera halte à Saint-Laurent-de-Cuves. Enfin, 4e nom dévoilé : Kikesa, l'un des jeunes talents urbains, dont l'histoire a démarré sur YouTube, où il avait dévoilé un titre chaque semaine pendant un an !

Ces nouveaux artistes viennent rejoindre Philippe Katerine, Naâman, Dadju, Dionysos, Macklemore, M Pokora, Lorenzo, Vladimir Cauchemar, Mes souliers sont rouges, Suzanne et les Frangines.

L'affiche complète pour les 20 ans du festival sera dévoilée le 22 mars.