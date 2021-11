Caen. Les Mille et Une Nuits au théâtre de Caen

Sinbad, Ali Baba, les vizirs, les tapis volants… On ne présente plus Les Mille et une Nuits, ce livre très populaire du Xe siècle, recueil de contes écrits à l'origine en langue arabe, mais traduits de nombreuses fois ensuite. Il s'agit d'une œuvre d'une importance capitale pour l'ensemble de la culture arabe.

Les Mille et Une Nuits

modernisées

Adapter cette œuvre gigantesque au théâtre, c'est le défi que s'est lancé Guillaume Vincent. Metteur en scène depuis 1999 mais aussi dramaturge et comédien, il est l'une des valeurs sûres du théâtre français. Il était déjà venu à Caen pour les spectacles Mimi, scènes de la vie de bohème et Songes et Métamorphoses, présentés en 2016 et en 2017. Avec cette adaptation des contes populaires arabes, il s'est lancé dans une nouvelle tournée depuis l'année dernière. La troupe pose ses bagages au théâtre de Caen les mercredi 12 et jeudi 13 février pour deux représentations.

Une pièce qui fait réfléchir

sur le monde arabo-musulman

Guillaume Vincent, avec une mise en scène poignante, montre la barbarie qui pouvait exister il y a de cela des siècles, quand un sultan tyrannique disposait des femmes comme il le souhaitait, suite à la trahison de sa première femme. On suit ici l'histoire de Shéhérazade, fameuse héroïne et narratrice de ces contes. Elle est le point de voûte entre toutes ces histoires. Elle tente d'échapper à l'emprise de ce roi monstrueux en lui racontant chaque soir une histoire qui se termine au lever du jour. Ainsi, non seulement elle sauve sa propre vie mais aussi celles d'autres femmes vouées au même destin. Cette interprétation du conte montre la façon qu'a l'occident de voir la culture arabe et musulmane, au-delà des aspects du conte qui peuvent tout aussi bien faire passer du rire aux larmes. La mise en scène met parfaitement en avant cette ambivalence du conte qui se place entre tragédie et comédie. Ce qui se dégage le plus de cette pièce est sa modernité, sa fidélité et en même temps son originalité par rapport au texte originel. Les onze comédiens présents interprètent avec brio cette pièce réinventée à merveille qui nous fait réfléchir sur le monde arabo-musulman.

À noter que le 14 février, le lendemain de la dernière représentation à Caen, il y aura au Lux à 19 heures la diffusion du film les Mille et une nuits de Pier Paolo Pasolini, sorti en 1974 dans le cadre du programme Côté Lux. L'occasion de voir une œuvre décrite par Robert Irwin comme "la meilleure et la plus intelligente adaptation des Mille et Une Nuits au cinéma". Une autre façon de découvrir cette œuvre gigantesque.

Il sera également possible de voir une autre pièce mise en scène par Guillaume Vincent le 25 mai au Forum à Flers avec la pièce Callisto et Arcas, une très belle pièce à mi-chemin entre mythologie et monde contemporain avec, notamment, Vincent Dedienne.

Mercredi 12 et jeudi 13 février à 20 heures au théâtre de Caen. Tarifs : de 8 à 25 €. Conseillé à partir de 14 ans.