Star Wars II et III en 3D au cinéma fin 2013

La structure fondée par George Lucas poursuit sa politique d'amortissement de la saga Star Wars, avec la nouvelle étape des projections des conversions 3D des six épisodes de la franchise. Une stratégie initiée en février dernier avec le retour au cinéma de La Menace fantôme, en 3D stéréoscopique.



En rapprochant les sorties 3D des épisodes 2 et 3, Lucasarts permettra aux fans de replonger plus rapidement dans l'univers de Star Wars, notamment dans les épisodes Un nouvel espoir, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, sortis à l'origine entre 1977 et 1983, très appréciés et attendus en relief à partir de 2014.