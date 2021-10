Caen. L'utilisation des drones

Ils offrent une nouvelle vue

Certains professionnels de l'immobilier utilisent des drones pour mettre en avant un bien à la vente. Pour compléter les photos d'intérieur, les drones permettent d'avoir des photos ou vidéos aériennes complémentaires. "On a une visibilité du terrain, de l'architecture et une nouvelle vue de la maison", explique Quentin Jouy, gérant de l'agence Lapetiteagence à Caen. Si beaucoup connaissent le navigateur Google street view, les drones apportent un peu plus de précisions. "On peut se rapprocher, s'éloigner, choisir l'angle. La qualité est aussi optimale."

Attention : nouvelle réglementation !

Les drones sont un vrai plus pour valoriser un bien. En revanche, les agents immobiliers sont encore dans le flou quant à la réglementation. Depuis un an, il semblerait que l'aviation civile ait mis en place des restrictions quant à l'utilisation des drones. Si les photos sont réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, l'entreprise doit obtenir une licence de télépilote professionnel.