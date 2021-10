Le prix du gazole proche de son record historique

De son côté, le prix du litre d'essence SP 95 s'affichait en moyenne à 1,663€/l, lundi 27 août, soit une hausse de 1c en une semaine. Il n'est plus qu'à 3c de son record d'avril 2012.



Depuis le 1er janvier 2012, le litre de gazole a augmenté de 9c et celui de l'essence SP 95 de 14c.



Des carburants à prix coûtant



Dans la mouvance des annonces du Premier ministre sur une baisse "modeste" et "provisoire" des carburants, certains revendeurs prennent déjà des engagements auprès des automobilistes. C'est par exemple le cas de Leclerc.