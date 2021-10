Tennis de table - Pro A. Le Caen TTC battu sans marquer par le champion de France en titre

Le champion de France en titre de Jura Morez a fait régner sa loi dans la salle du stade Hélitas, dimanche 2 février. Alors qu'il avait jusqu'alors réussi à s'emparer d'au moins un point à chacune de ses sorties cette saison, le Caen TTC s'est cassé les dents contre un adversaire tout simplement plus robuste. Stéphane Ouaiche contre Benedek Olah d'abord puis Marcos Madrid face à l'impressionnant Chao Zhai n'ont rien pu faire. Il revenait alors à Niagol Stoyanov la charge de sauver l'honneur et l'Italien y était presque en menant 2-0. Sauf qu'en face, Kirill Skachkov s'est rebellé pour s'imposer finalement 3-2. "On ne peut pas se satisfaire de prendre zéro point, note l'entraîneur Xavier Renouvin. Maintenant on mesure la performance qu'il faut accomplir pour gratter un point face à ce genre d'équipes. Il va falloir qu'on soit performant contre nos concurrents directs dans un mois." Caen jouera alors Saint-Denis et Istres avec l'espoir de retrouver Antoine Hachard un de ses précieux atouts, actuellement convalescent après avoir été touché au tendon rotulien.