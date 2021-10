Caen. À la rue, il fracturait les voitures pour y passer la nuit

En janvier 2018, le prévenu, un homme de 34 ans, SDF et en situation irrégulière fracture une voiture et y passe la nuit. Il laisse une trace de son ADN au travers de gouttes de sang trouvées sur les papiers du véhicule posés sur le siège passager. "Le prévenu déjà condamné et actuellement en détention a fouillé le véhicule, c'est donc une tentative de vol" souligne le procureur qui requiert un mois d'emprisonnement. "Je ne me souviens pas. À cette époque, je buvais beaucoup. Je dormais dans les voitures pour me protéger du froid" explique l'homme d'origine marocaine par le biais d'un interprète. Le tribunal correctionnel de Caen le condamne à deux mois avec sursis et à verser 200 euros pour préjudice moral à la propriétaire du véhicule.