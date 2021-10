Caen. Hockey sur glace. Division 1 : Caen renoue avec la victoire face à Marseille

Après trois défaites consécutives, le Hockey Club de Caen se devait de retrouver le sourire et de s'imposer face à Marseille. Le dernier succès des Normands remontant au 11 janvier dernier face à Chambéry (1-0), il était important pour Luc Chauvel et ses hommes de renouer avec le goût de la victoire.

Le match

Le match démarre tambour battant et les Drakkars montrent immédiatement de l'envie et Pierre-Antoine Devin est tout proche d'ouvrir le score d'entrée de jeu. L'équipe de Marseille entre peu à peu dans la partie et se montre à son tour dangereuse. C'est finalement le capitaine normand Pierre-Antoine Devin qui, en supériorité numérique, ouvre le score sur un tir millimétré angle fermé (1-0, 10'). Caen est devant au score à la fin du premier tiers-temps.

Caen à l'abri

À la reprise, Ronan Quemener doit s'interposer pour ne pas voir les visiteurs égaliser (1-0, 23'). Rémi Colotti est ensuite tout proche de breaker pour Caen (1-0, 38') mais c'est finalement André Ménard qui marque quelques minutes plus tard (2-0, 35'). Caen a doublé la mise à la deuxième pause. Au cours du dernier tiers, Julien Msumbu marque à son tour (3-0, 47'). Les Drakkars s'imposent 3 à 0 et brisent leur série négative.

La fiche du match

Caen - Marseille 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Caen : P-A.Devin (L.Benoit, A.Ménard 10'), A.Menard (A.Makela, J.Lavonen, 35'), J.Msumbu (J.Lavonen, 47')

Marseille : /

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars de Caen) : "Je suis très satisfait de la manière dont le groupe s'est comporté ce soir. Ils se sont tout de suite mis dans ce match et ils ont réussi à maîtriser jusqu'à la fin donc c'est une très bonne réaction. Au niveau comptable c'est bien, c'est un match solide. On a été discipliné, on peut encore faire mieux de temps en temps en défense mais dans l'ensemble c'est bien. On prend plus de shoots intéressants et notre volonté était de jouer plus simplement vers la cage donc c'est positif."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars se déplaceront sur la patinoire du club de Mont-Blanc le samedi 8 février (19h30). Ce match comptera pour la 22ème journée de Division 1.