Saint-Vaast-la-Hougue. Le maire Jean Lepetit à nouveau candidat aux municipales

A 45 jours des élections municipales, le maire sortant de Saint-Vaast-la-Hougue Jean Lepetit a annoncé ce vendredi 31 janvier se représenter pour un quatrième mandat. Dans un communiqué, Jean Lepetit s'est notamment félicité des avancées réalisées ces six dernières années. "La ville de Saint-Vaast-la-Hougue a notamment vu, pendant cette période, la construction d'une nouvelle gendarmerie, d'un centre de secours et d'un centre de débarque", avant d'ajouter les deux derniers projets ambitieux que sont la nouvelle école de voile et l'EHPAD, avec une unité pour personnes désorientées. Enfin, le maire a rappelé la mention "Village préféré des Français" décernée cet été, qui a contribué à attirer de nombreux touristes.