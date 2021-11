Caen. Une dictée pour améliorer le quotidien d'enfants hospitalisés

Il sera le lecteur et l'animateur de cette dictée solidaire : Emmanuel Chaunu, célèbre caricaturiste français. En effet, l'association de solidarité Inner Wheel de Caen organise samedi 8 février à 14 heures dans l'amphithéâtre du CHU de Caen une grande dictée, ouverte à tous. Achat de tablettes, de décoration… Grâce aux fonds récoltés par cette activité, le but est d'améliorer le quotidien d'enfants hospitalisés aux urgences pédiatriques. (8 €/ adulte, 4 €/enfant, inscription sur place).