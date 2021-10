Hérouville-Saint-Clair. Une boutique dédiée à l'univers Harry Potter

Bienvenue à l'école des sorciers

"Le Repaire des sorciers" ouvre ses portes le samedi 8 février.

Plus de 1 000 références Harry Potter seront mises en vente.

"Cette boutique sera tenue par des fans pour des fans", commence Philippe Montaulieu, porteur du projet normand. Situé dans le centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair, "Le Repaire des sorciers" permettra à tous les fans de la saga Harry Potter de se replonger dans l'univers de la magie imaginé par J.K. Rowling. Ils pourront retrouver baguettes magiques, balais et robes de sorciers, des chocogrenouilles, des mugs, pulls, chaussons et tout un tas de goodies aux couleurs de Gryffondor, Serpentard et autres écoles de sorciers. Quelques déguisements seront aussi mis en vente. "Au total, plus de 1 000 références seront disponibles. Le but est aussi de créer du lien et du partage entre les fans", poursuit-il. "On a eu l'idée après des vacances à Londres, en allant visiter le musée dédié à Harry Potter." Destinée aux fans en premier lieu, cette boutique est ouverte à tous, aussi bien pour les enfants et parents, ainsi que les petits curieux qui vont se balader dans la galerie marchande. "On est très attendus dans l'agglomération caennaise", ambitionne celui qui va ouvrir sa huitième boutique du nom en France. Les clients seront ravis mais les salariés aussi. Une campagne de recrutement a été lancée sur leur page Facebook pour recruter deux petits sorciers capables de tenir la boutique. "On a déjà reçu plus de cent candidatures", sourit Philippe, fier de l'engouement avant même l'ouverture, prévue ce samedi 8 février.