Caen. Pintxos et tortilla au Bruit de comptoir

Les amateurs de déco - ou de bon vin ! - remarqueront d'abord le mur de gauche, en pénétrant au Bruit de comptoir. Tout de liège vêtu, il est constitué de centaines de bouchons de bouteilles. "Il a fallu dix jours pour le bâtir", sourient Aurélie Roger et Hayrettin Demir, nos hôtes du jour. Leur établissement a ouvert ses portes en octobre 2015. Ici, on déguste notamment des pintxos, sorte de tapas du pays Basque. Les spécialités se décomposent en plats petit format ou sur toast. "C'est une saveur à chaque bouchée", résume la patronne. Et pas nécessairement ibérique. "Il y a des recettes d'inspiration asiatique, d'Italie… On est des citoyens du monde", poursuit Hayrettin.

Tortilla et ventrèche de thon

Ce midi-là, j'opte pour mon entrée pour une portion de boudin-cacahuètes et un mini-croissant champignons-camembert-pata negra (jambon fumé). De quoi faire saliver les papilles et ouvrir l'appétit. Je les ai choisis au comptoir, où s'affichent toutes les spécialités de pinxtos : une autre façon de faire du lèche-vitrines ! Plusieurs choix s'offrent à moi pour le plat, énumérés par le charmant accent espagnol de Nathalie, chargée du service. La maison propose sa brandade de morue, son carpaccio de bœuf au couteau et un gigot d'agneau confit qui a cuit avec amour pendant sept heures… Mais c'est finalement la tortilla du moment qui retient mon attention, tant qu'à voyager ! L'omelette espagnole aux poivrons est surmontée d'une crème de pimenton - du paprika fumé - de ventrèche de thon, d'anchois, sans oublier le guindillas, un piment doux. Pour accompagner le tout, un verre de Rioja, vin rouge du nord de l'Espagne. Côté boisson, les amateurs de gin tonic sont d'ailleurs servis, au Bruit de comptoir. "Nous avons cinquante références différentes. Les étagères deviennent trop étroites !", sourit le patron. Il est encore un peu tôt pour les goûter, alors je choisis un dessert : la tarta de queso. Un gâteau de fromage qui fond sur la langue. ¡ Fenomenal !

Bruit de comptoir, 11 quai de Juillet à Caen. Tél. 02 31 24 90 10