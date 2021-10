Rouen. Découverte de saveurs asiatiques chez Pho 76

Le restaurant a ouvert ses portes il y a trois mois, à côté des Galeries Lafayette, entre la Seine et la cathédrale de Rouen. Lin Lin est arrivée de Paris avec son mari pour ouvrir Pho 76, un établissement aux influences asiatiques mêlant les saveurs du Vietnam et de la Thaïlande. "Nous avons découvert la ville par des connaissances, nous aimons beaucoup Rouen", raconte Lin Lin qui tient ici son premier restaurant dans la ville aux cent clochers mais qui était déjà dans la restauration auparavant.

Des plats pleins de saveurs

La salle est grande, avec une cinquantaine de couverts, mais joliment décorée aux teintes de bois et de végétaux pour une ambiance très apaisante. Une légère musique vient accompagner le déjeuner. Lin Lin met en avant deux spécialités proposées par la maison : le bo bun et le phô. Le midi, un menu à 13,90 € permet de déguster entrée, plat et dessert.

Pour ma part, je débute mon repas avec des traditionnels nems au poulet. À la fois croquants et savoureux, ils m'ouvrent l'appétit pour la suite du déjeuner : le fameux bo bun. C'est la recette aux crevettes qui arrive sur ma table, d'autres variantes sont proposées au bœuf ou au poulet. Le bol est généreusement servi et, si la présentation est réussie, "il faut bien mélanger", me conseille Lin Lin. C'est en effet la sauce faite maison, au fond du bol, qui vient donner toute sa saveur aux fines pâtes de riz, spécialités typiques d'Asie. Quelques légumes apportent du croquant au plat. Je termine mon repas par un succulent dessert : le riz gluant au lait de coco et mangue fraîche. Cette fin de déjeuner est très surprenante, notamment le riz qui réserve beaucoup de saveurs. Une adresse à recommander pour tous ceux qui apprécient la cuisine asiatique, mais aussi ceux qui veulent découvrir autre chose que les traditionnels restaurants chinois.

Pratique. 13 rue de la Champmeslé à Rouen. Ouvert tous les jours (11 h 45-14 h 30 et 18 h 45-22 h 30) sauf le dimanche midi. Tél. 09 52 88 50 00