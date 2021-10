Cherbourg-en-Cotentin. Brexit : témoignage d'un Gallois

C'est au 60 rue Gambetta, à Cherbourg-en-Cotentin, que Derek Smith a installé un chaleureux café dans un ancien pressing il y a cinq ans et demi : l'Apple Garden Café. Au menu, des plats faits maison avec des produits de saison, locaux mais aussi des pâtisseries typiquement british. Ce Gallois d'origine vit en France depuis une trentaine d'années. Mais pas question pour lui de se désintéresser de la politique de son pays. À l'ordre du jour, le Brexit, qui sera officialisé le vendredi 31 janvier à 23 heures locales et GMT, après trois ans et demi de crise entraînée par le référendum de 2016. "Je pense que ce n'est pas une bonne idée de sortir de l'Union Européenne. L'Europe n'est pas parfaite bien sûr, elle a ses défauts. Il y a des choses à améliorer mais je pense que les Britanniques vont regretter de s'en séparer car la Grande-Bretagne est un petit pays, elle ne sera pas plus forte seule. Dans la vie, il faut changer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser", affirme-t-il.

Cet ancien ingénieur de recherches reste inquiet quant à l'avenir de son pays. Il espère que Boris Johnson trouvera un accord avec l'Union Européenne pour que ni l'un ni l'autre ne soit perdant. Si tel est le cas, le seul regret qu'il pourrait avoir, c'est de se séparer de son fameux cheddar qu'il importe tout droit d'Angleterre.