Coutances. Le diocèse cherche à réorganiser sa présence sur le territoire

Comme bien d'autres, l'église non plus n'échappe pas à la crise des vocations et à une certaine désertification dans les territoires ruraux. Les prêtres sont moins nombreux, ils deviennent plus âgés et leurs missions sont plus difficiles. L'évêque du diocèse de Coutances-Avranches Laurent Le Boulc'h a ainsi lancé une réflexion, afin de réorganiser la présence de l'église sur le territoire.

La réflexion sur la place de l'église sur le territoire va se poursuivre jusqu'au printemps de cette année.

Un référent sur l'écologie et l'environnement

L'écologie, l'environnement sont aussi des sujets pour l'église d'aujourd'hui, c'est pourquoi le diocèse s'est doté d'un référent sur ces thèmes.

Un festival chrétien sur ces questions d'écologie et d'environnement se tiendra du samedi 11 au mardi 14 juillet prochain, au prieuré d'Ardevon.