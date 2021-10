Calvados. Escales et visites en avant-première du nouveau train Omneo

La Région Normandie a commandé quarante nouveaux trains auprès du constructeur Bombardier Transport. Ils seront progressivement mis en service sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Deauville/Trouville, au fur et à mesure de leur livraison. Néanmoins les voyageurs impatients pourront le découvrir en avant-première, durant le mois de février. La rame sera stationnée en gare de Caen le samedi 15 février, de 10 heures à 13 h 06. Le public pourra monter à bord pour tester le confort et découvrir les nouveaux équipements de ce train, baptisé Omneo Premium, destiné à remplacer les rames Intercités. Des animations gratuites avec musique, stand d'information et accueil café sont prévues.

Le train fera aussi une brève halte en gare de Bayeux, également le samedi 15 février, de 13 h 25 à 14 h 10 et à Lisieux, le dimanche 16 février, de 11 h 28 à 12 h 13. "Pour des raisons de sécurité, lors de ces haltes très brèves, il sera possible de voir le train de l'extérieur mais pas de monter à bord", précise la Région Normandie.